Im frühen Handel stieg der Leitindex Dax um 0,09 Prozent auf 15 920,26 Punkte und blieb damit in Tuchfühlung zum Rekordhoch von Mitte August bei 16 030 Zählern. Der MDax gewann 0,25 Prozent auf 36 229,08 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,16 Prozent auf 4184,67 Zähler vor.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Erholungstagen in Folge ist der Dax zur Wochenmitte freundlich in den Handel gestartet. Für größere Gewinne reichte es aber nicht, denn die Anleger hielten sich kurz vor den Daten zum Ifo-Geschäftsklima im August zurück. Der MDax , der Index der mittelgroßen Werte, indes erreichte eine weitere Bestmarke.

Die Aussichten für die Stimmung in den Unternehmen seien nicht vielversprechend, schrieb Analyst Stefan Mütze von der Landesbank Helaba vor der Bekanntgabe der Ifo-Daten. "Die wieder stärkere Angst, dass die Delta-Variante des Coronavirus zu weiteren Schließungen von wichtigen asiatischen Handelshäfen oder auch zu Lockdowns führt, bremst die Stimmung". Auch die näher rückende Bundestagswahl bringe Unsicherheit mit sich.

Unter den Einzelwerten zählten an diesem Morgen die Aktien der Sportartikelhersteller Adidas und Puma SE zu den Favoriten. Die Deutsche Bank hatte zuvor ihre Einschätzung zu den beiden geändert und empfiehlt sie nun zum Kauf. Analyst Adam Cochrane rät in seiner Branchenstudie zu Papieren von Unternehmen aus der Bekleidungsbranche, die sich an die veränderten Einstellungen der Kunden anpassen. Gleichzeitig bevorzugt er den Online-Absatz im Vergleich zu traditionellen Vertriebswegen. Im Dax stieg die Adidas-Aktie zuletzt um 1,1 Prozent und im MDax legte das Papier von Puma um 1,2 Prozent zu.

Schlusslicht im Index der mittelgroßen Werte war mit minus 2,5 Prozent Aroundtown nach der Vorlage von Halbjahreszahlen. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist bekam weiter die Folgen der Corona-Pandemie zu spüren. Der operative Gewinn (FFO 1) ging im Jahresvergleich in den ersten sechs Monaten um rund ein Viertel zurück. Die Ziele für das Gesamtjahr wurden aber bestätigt.

Die Aktie von Siemens Healthineers stieg um 0,5 Prozent. Die Gesundheitsbehörde FDA hat einen Bluttest (ELF-Test) des Diagnostikunternehmens zugelassen. Dieser standardisierte Biomarker-Test eignet sich als Routinetest zur Diagnose und Beurteilung einer Leberfibrose.

Für das Papier von Morphosys ging es um 0,6 Prozent hoch. Am Vorabend hatte das biopharmazeutische Unternehmen mitgeteilt, dass sein Entwicklungs- und Vermarktungspartner Incyte von der kanadischen Gesundheitsbehörde eine Zulassung für eine Medikamentenkombination mit Minjuvi (Tafasitamab) zur Behandlung einer Krebsart bei Erwachsenen erhalten hat.

Ein Plus von 1,0 Prozent auf 38,87 Euro verbuchte zudem die Gea -Aktie, die von der US-Bank JPMorgan von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft wurde. Analyst Akash Gupta schrieb, dass der inzwischen optimistischere Jahresausblick des Anlagenbauers eine schneller als erwartete Trendwende signalisiere./ck/mis