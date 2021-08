Unsere letzte Kommentierung zu Newmont Mining überschrieben wir am 09.08. mit „Das könnte jetzt brenzlig werden!“.

Unsere letzte Kommentierung zu Newmont Mining überschrieben wir am 09.08. mit „Das könnte jetzt brenzlig werden!“. Die Aktie des Goldproduzenten lief zum damaligen Zeitpunkt mit beachtlicher Vehemenz den markanten Unterstützungsbereich 60 US-Dollar / 59 US-Dollar an.

Lesen Sie auch unseren aktuellen Kommentar vom 24.08. „Gold - Die Spannung steigt.“

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Newmont Mining hieß es unter anderem „[…] Im Freitagshandel (06.08.) ging es bereits in Richtung 60 / 59 US-Dollar. Nun gilt es unbedingt, einen Bruch dieser wichtigen Unterstützung zu vermeiden. In Anbetracht der schwierigen Umstände ist das kein einfaches Unterfangen. Sollte es für die Aktie darunter gehen, könnte es noch einmal brenzlig werden. In diesem Fall stünde einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 55 / 54 US-Dollar nicht sonderlich viel im Wege. Zu einer nachhaltigen Aufhellung des Chartbilds käme es, sollte Newmont Mining ein Vorstoß über die 65 US-Dollar gelingen…“

Kurz darauf durchbrach die Aktie den Bereich von 60 US-Dollar / 59 US-Dollar. Das damit installierte Kaufsignal entfaltete gleich seine Wirkung. Bis auf knapp 56 US-Dollar kam die Aktie zurück, ehe sie eine erste Gegenbewegung initiieren konnte.

Die von uns für diesen Fall befürchtete Ausdehnung der Bewegung auf 55 / 54 US-Dollar trat bislang nicht ein. Das Szenario ist allerdings noch nicht vom Tisch, denn die lancierte Erholung lässt noch wichtige Attribute vermissen und ist demnach noch mit Vorsicht zu genießen.

Kurzum. Aktuell ist ein Erholungsversuch zu beobachten, der aber noch seine Relevanz unter Beweis stellen muss. Eine Rückeroberung der Zone 59 US-Dollar / 60 US-Dollar würde das Chartbild von Newmont Mining etwas entspannen. Das, was jetzt unter allen Umständen verhindert werden sollte, ist die Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung und ein Rutsch unter die Zone 55 US-Dollar / 54 US-Dollar. In diesem Fall müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen.