Die nächste Übernahme ist eingeleitet. Goldplay Mining schlägt in British Columbia zu.

Bereits als GOLDINVEST.de begann, über Goldplay Mining ( WKN A3CNY4 / TSXV AUC ) zu berichten, verfügte das Unternehmen über zwei Standbeine: das Scottie West-Projekt in der kanadischen Provinz British Columbia sowie verschiedene Kupfer- und Goldprojekte in Portugal. Erst vor Kurzem hatte Goldplay dann eine gewichtige Übernahme in Portugal gemeldet – und erwirbt nun auch in British Columbia weiteres, vielversprechendes Land!



Die Lage der neusten Liegenschaften; Quelle: Goldplay Mining

Natürlich unterzeichnet CEO Catalin Kilofliski einen solchen Deal nicht ins Blaue hinein, sondern stützt sich auf (historische) Informationen zu den Liegenschaften, die in diesem Fall – auf jeden Fall auf den ersten Blick – äußerst vielversprechend klingen! Stichproben nämlich erbrachten bis zu 126 Gramm Gold pro Tonne und mehr als 1% Kupfer, während historische Grabenproben bis zu 85 g/t Gold, 51 g/t Tonne Silber und über 1% Kupfer über einen Abschnitt von 2 Metern erbrachten! Angesichts dieser, und natürlich weiterer verfügbarer Daten, hat Goldplay bereits ein Team mobilisiert, das schon am morgigen 1. September mit den ersten Arbeiten auf den neuen Projekten beginnen soll.

Big Frank

Die Big Frank-Liegenschaft, 285 Kilometer nordwestlich von Vancouver gelegen, erstreckt sich über 9.470,8 Hektar und deckt einen 20 Kilometer langen, günstigen, geologischen Trend ab. Es sind bereits fünf vielversprechende Zielgebiete identifiziert, darunter die nur zum Teil erkundete Zone Redbreast (früher auch Sawyers Grid/Hannah/Big Frank/Discovery), die zudem vom Rückzug des Gletschereises profitiert, der die westliche Ausdehnung des Redbreast-Gebiets mit zahlreichen Feinerzproben freilegt, die Kupfer und Molybdän enthalten (jeweils bis zu 1.000 ppm Kupfer und Molybdän). Hinzu kommen sporadische Goldanomalien in Gestein mit bis zu 11,2 g/t Gold. Weiter östlich wurden verschieden Adern entdeckt, wo eine Stichprobe die erwähnten 126 g/t Gold erbrachte. Hinzu kam eine Grabenprobe mit wie erwähnt 85 g/t Gold, 51 g/t Silber und mehr als 1% Kupfer über mehr als 2 Meter! Sogar Bohrungen wurden 1988 durchgeführt, die sporadisch Intervalle mit bis zu 0,53 Unzen Gold pro Tonne und 4,3% Kupfer in schmalen Abschnitten aufwiesen!

Weitere interessante Zonen von Big Frank sind Confederation Glacier, Hoodoo Creek North und Breccia ebenfalls jeweils mit vielversprechenden, historischen Daten.

Nuit Mountain

Die Nuit Mountain-Liegenschaft fällt etwas kleiner aus (2.448.8 Hektar) und liegt über einem 8 Kilometer langen Verwitterungstrend 170 Kilometer südwestlich von Williams Lake und damit 75 Kilometer östlich von Big Frank. Straßen führen bis auf 4 Kilometer an die Liegenschaft heran. In den 1960ern kam die Exploration in der Nähe von Nuit Mountain durch die Sichtung großer Brauneisenzonen sowie von mindestens sieben dokumentierten Kupfer- und Goldaufschlüssen (Niut Mountain, Down's Showing, Fly, Harvey Gold, Fly Creek, Rusty und Anthony) in Gang. Dabei wurden zum Beispiel 1972 Proben entlang der Fly-Zone entnommen, die durchschnittlich 0,677% Kupfer über 200 Meter erbrachten.

Auf Harvey Gold, 1.200 Meter nordöstlich, wiesen die zwei besten historischen Proben 0,159 und 0,746 g/t Gold mit etwas Kupfer nach. 2006 entdeckte man im größten, nach Süden fließenden Bach der Liegenschaft einen nicht benannten Aufbiss, der 4,96 g/t Gold enthielt. Zuletzt wurde hier 2016 ein Feldprogramm durchgeführt, das empfahl, weitere Arbeiten an geophysikalischen und geochemischen Zielen vorzunehmen, von denen viele kaum oder gar nicht systematisch untersucht wurden.

Fazit: Sowohl Nuit Mountain als auch Big Frank Properties weisen weitverbreitete Verwitterung, hochgradige Gold- sowie Kupfer- und Goldvererzung und eine günstige Geologie über Trends von 8 bis 20 Kilometern Länge auf. Beide Liegenschaften sind vergleichsweise wenig erkundet und in den vergangenen Jahrzehnten wurde dort keine moderne, systematische Exploration durchgeführt. Hinzu kommt, dass im Fall von Big Frank der Rückzug der Gletscher weitere, potenzielle Ziele frei macht. Frühere Explorationsprogramm haben signifikante Kupfer- und Goldwerte erbracht und weitere Arbeiten wurden empfohlen, wobei sowohl Goldplay als auch Cazador das Potenzial auf Vererzung im Distriktumfang sehen. Die Gelegenheit ist also, glaubt man beim Unternehmen, günstig und die Chancen groß. Wir sind gespannt, was die ersten Untersuchungen ergeben werden.

Goldplay wird jetzt gemäß der Vereinbarung bis zum 31. Dezember 25.000 Dollar auf Nuit und 50.000 Dollar auf Big Frank für Exploration ausgeben, um erste technische Berichte gemäß dem kanadischen Standard NI 43-101 zu den Projekten zu erstellen. Nach Erfüllung aller Bedingungen (7 Mio. Dollar an Aktivitäten, 4 Mio. Goldplay-Aktien und 700.000 CAD in bar für Big Frank sowie 3,5 Mio. Dollar an Aktivitäten, 2,0 Mio. Goldplay-Aktien und 350.000 CAD in bar für Nuit jeweils gestreckt über vier Jahre) würde das Unternehmen 100% an den Liegenschaften halten, wobei man die Projekte gleichzeitig oder nacheinander erwerben kann.

