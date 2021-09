NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem verlängerten Wochenende sind die US-Standardwerte am Dienstag schwächer in die neue Handelswoche gestartet. Unerwartet starke Konjunkturdaten aus China lieferten keine positiven Impulse. Nachrichten von Unternehmen und von der US-Konjunktur sind Mangelware. Der Handel verläuft nach dem "Labor Day" am Vortag ruhig.

Der Leitindex Dow Jones Industrial sank nach der ersten Stunde um 0,81 Prozent auf 35 082,02 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,36 Prozent auf 4519,24 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte nach zunächst ebenfalls schwächerem Start zuletzt mit plus 0,06 Prozent auf 15 661,70 Punkte. Der S&P 500 und der Nasdaq 100 hatten erst in der vergangenen Woche Rekorde erreicht. Am Freitag aber hatten eher enttäuschende Daten vom US-Arbeitsmarkt die Rekordjagd gestoppt.