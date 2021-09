Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Dow schwächer - Nasdaq mit Rekord dank Big Tech Sorgen vor einer womöglich stockenden Wirtschaftserholung haben die US-Standardwerte am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende belastet. Knapp zweieinhalb Stunden vor dem Börsenende in New York verlor der Leitindex Dow Jones Industrial 0,52 …