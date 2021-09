Es ist ein schwarzer Schwan gelandet - und zwar auf dem Tienamen Platz in Peking. Ist das ein böses Omen? Denn in China mehren sich die Krisenzeichen: der größte Immobilienentwickler des Landes, Evergrande, hat mitgeteil

Es ist ein schwarzer Schwan gelandet - und zwar auf dem Tienamen Platz in Peking. Ist das ein böses Omen? Denn in China mehren sich die Krisenzeichen: der größte Immobilienentwickler des Landes, Evergrande, hat mitgeteilt, Zinszahlungen auszusetzen - Ratingagenturen haben das Unternehmen zuletzt heftig abgestuft. Das schürt Sorgen um Chinas Immobilien-Markt - und gleichzeitig agiert Peking mit neuen Maßnahmen gegen die chinesische Spiele-Industrie. In den USA dagegen droht ein schwarzer Schwan mit Ansage, denn laut Finanzministerin Yellen geht den USA im Oktober das Geld aus, wenn die Schuldenobergrenze bis dahin nicht angehoben worden ist. Die Aktienmärkte heute schwach - der Dax mit dem niedrigsten Schlußkurs seit fünf Wochen..

