Zwei der erfolgreichsten Entdecker von Diamantenminen sehen Anzeichen für ...

Zunächst entdeckte Chuck Fipke 1991 die erste Diamantenmine Nordamerikas: Ekati. Ein Jahr später, 1992, war Buddy Doyle Mitentdecker der Diavik-Diamantenmine im gleichen Lac de Gras-Kimberlitfeld in den kanadischen Northwest Territories ("NWT"). Damals verwendeten beide unterschiedliche Explorationsmethoden, um ihre jeweiligen milliardenschweren Diamantenfunde zu machen. Nun haben die beiden immer noch hungrigen Prospektoren, die wiederum unterschiedliche wissenschaftliche Forschungsmethoden anwenden, Anzeichen gefunden, die auf die Existenz großer Diamanten im kürzlich entdeckten diamanthaltigen Sequoia-Kimberlit von Arctic Star Exploration Corp. hindeuten. Da es höchst unwahrscheinlich ist, einen großen Diamanten in den allerersten Bohrlöchern zu finden, ist die heutige Pressemitteilung von Arctic Star wohl die beste News, die es geben kann.

Dank der Entdeckungen von Ekati und Diavik sowie später weiterer Diamantenminen in NWT, Nunavut, Saskatchewan, Ontario und Quebec war Kanada 2019 der drittgrößte Rohdiamantenproduzent der Welt, gemessen am Wert und an der Menge. In NWT können sehr große Diamanten in Edelsteinqualität gefunden werden. Im Jahr 2011 wurde in der Ekati-Mine der 78 Karat schwere Ekati Spirit ausgegraben. In Diavik-Mine wurde 2015 der 187,7 Karat schwere Foxfire und drei Jahre später ein 552 Karat schwerer gelber Diamant gefunden.



Vollversion / "Chuck ist ein führender Experte für die Geochemie von Diamantenindikatoren. Er hält in mehreren Ländern Patente für Mineralverarbeitungstechniken. Im Jahr 1995 veröffentlichte er den ersten Leitfaden für die Diamantenexploration mithilfe der Geochemie von Indikatormineralen. Und sein Labor ist meiner Meinung nach eines der besten der Welt. Ein Großteil der Ausrüstung ist nirgendwo sonst zu finden. Er ist heute noch genauso eifrig wie in der Vergangenheit." (Quelle)

Zur Diamantenexploration gehört heute viel mehr als nur Geophysik und Bohrungen – sie hängt weitgehend von wissenschaftlicher Forschung und Erfahrung ab, ganz zu schweigen vom Glück. Wenn es um die Diamantenexploration geht, ist Chuck Fipke eine der erfolgreichsten und prominentesten Autoritäten der Welt: Der kanadische Geologe (Jahrgang 1946) ist von Haus aus Prospektor und Wissenschaftler sowie bekannt für die Entdeckung der milliardenschweren Ekati-Diamantenmine rund um den See Lac de Gras in den kanadischen NWT – das gleiche Kimberlitfeld, in dem Arctic Star vor kurzem den diamantenhaltigen Sequoia-Kimberlit entdeckt hat.

Das Labor von Chuck Fipke namens C.F. Mineral Research Ltd. in Kelowna, BC, verfügt nicht nur über hochmoderne Geräte, sondern auch über eine der weltweit größten Datenbanken mit Diamantindikatoren und -einschlussmineralen aus Lagerstätten auf dem ganzen Planeten. Wenn Chuck Fipke also sagt, dass die Häufigkeit bestimmter großer Diamantenindikatoren und Einschlussmineralen, die aus drei Sequoia-Bohrlochproben gewonnen wurden, diejenige aller diamanthaltigen (lherzolitischen) Kimberlite in der C.F.M.-Datenbank übersteigt, können Sie sicher sein, dass Artic Star überzeugt ist, etwas Großem auf der Spur zu sein, und dass das Unternehmen bereits die nächste Explorationsphase auf der Suche nach diesen großen Diamanten bei Sequoia plant.



Der CEO von Arctic Star, Pat Power, wird heute um 19:30 Uhr MEZ über die Bedeutung der heutigen Pressemitteilung sprechen. Klicken Sie hier, um live dabei zu sein!

