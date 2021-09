Vermutlich werden kommende Rücksetzer in Europa und den USA nicht stark sein.

Status Quo

Europas Aktienmärkte blieben noch ge­fühlt in der Som­mer­pau­se und ten­dier­ten nahe der all-time-highs seit­wärts. In den USA fand eine kla­re Sek­tor­en­ro­tation aus der Old Economy (Dow Jones) in die New Economy (Nasdaq) statt. In Asien glän­zte der Nikkei mit einem Sprung über die 30.000er Marke und die brei­teren asiatischen Märkte als auch China komplet­tierten ihre Boden­bil­dungen. Nichts wirk­lich Neues ge­schah

Outlook

Wahrscheinlich wird es – bei Ver­sand des fol­genden News­letters Ok­to­ber in rund vier Wochen – ei­ne neue Re­gier­ung in Deutschland geben. Welche Zu­sam­men­set­zung sie haben wird ist völ­lig of­fen. Auch eine Worst-Case-Vari­ante für In­ves­toren be­steh­end aus rot-rot-grün ist mög­lich. Eine der­artige Kon­stel­lation wäre mittel­fris­tig für Deut­schland mit er­heb­lichen wirt­schaft­lichen Nach­teilen ver­bunden. Kurz­fris­tig dürf­ten bei einem der­art­igen Wahl­aus­gang die Kur­se am Montag des 27.9 stär­ker kor­ri­gieren – dies aller­dings sehr zei­tig wieder auf­holen.