Der Nasdaq 100 befindet sich in einer hochgradig spannenden Phase. Aktuell steht die Frage im Raum, ob es sich bei dem jüngsten Rücksetzer nur um eine Konsolidierung handelt oder aber, ob das Ganze schon in Richtung Top-Bildung geht und so der Prozess womöglich in einer kräftigen Korrektur münden könnte…

Nachdem der Index zunächst auf exponiertem Niveau seitwärts lief, kippte er nun zuletzt nach unten weg.

Die Nervosität unter Marktakteuren hat in den letzten Handelstagen deutlich zugenommen.

Zum einen ist die Situation um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande ein großes Thema an den Aktienmärkten. Zum anderen geht der bange Blick bereits in Richtung Fed. Die Septembersitzung des FOMC steht an. Am Mittwoch (21.09.) gibt es die Ergebnisse. Ein weiterer Punkt, der mit zur Verunsicherung an den Aktienmärkten beitragen dürfte, ist die (wieder einmal) drohende Zahlungsunfähigkeit der USA. Die US-Finanzministerin Yellen wird derzeit nicht müde, den US-Kongress zu „beschwören“, die derzeit gültige Schuldenobergrenze anzuheben oder gar auszusetzen, um die drohende Zahlungsunfähigkeit des Staates abzuwenden. Anderenfalls könnte die aktuelle Schuldenobergrenze womöglich bereits im Oktober oder November erreicht sein, was zu entsprechenden Konsequenzen (Stichwort drohender Shutdown) führen würde.

Kommen wir auf die charttechnische Verfassung des Nasdaq 100. Die zuletzt thematisierte Unterstützung von 15.180 Punkten wurde bereits verletzt. Der Index tauchte darunter ab. Ob es sich dabei nur um einen Ausrutscher handelt, dürfte sich bereits bald herausstellen. Die nicht minder wichtige Unterstützung bei 14.700 Punkten blieb zunächst unberührt. Sollte es für den Nasdaq 100 darunter gehen, ist Vorsicht geboten. In diesem Fall könnte sich der Rücksetzer auf den Bereich von 14.000+ Punkte ausdehnen. Auf der Oberseite limitieren derzeit die 15.180 Punkte sowie die 15.700+ Punkte.

Kurzum. Der Index musste im Montagshandel (20.09.) einen herben Rücksetzer überstehen. In dieser Phase war es eminent wichtig, dass zumindest die 14.700 Punkte dem Druck Stand halten konnten. Um den Eintritt in ein ausgeprägtes Korrekturszenario zu verhindern, sollte der Nasdaq 100 weiterhin oberhalb von 14.700 Punkten verbleiben. Sollte es hingegen darunter gehen, könnte es noch einmal eng werden. Auf der Oberseite muss es darum gehen, sich oberhalb von 15.180 Punkten festzusetzen.