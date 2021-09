Nordnet Plans Additional Dividend as Regulator Sets 3.9% Leverage Ratio Requirement Autor: PLX AI | 24.09.2021, 18:04 | | 28 0 | 0 24.09.2021, 18:04 | (PLX AI) – Nordnet says Finansinspektionen (SFSA) issues it a 3.9 percent leverage ratio requirement.Nordnet dividend policy of 70 percent remains firm, and after paying SEK 1.51 per share this year will propose an additional dividend at … (PLX AI) – Nordnet says Finansinspektionen (SFSA) issues it a 3.9 percent leverage ratio requirement.Nordnet dividend policy of 70 percent remains firm, and after paying SEK 1.51 per share this year will propose an additional dividend at … (PLX AI) – Nordnet says Finansinspektionen (SFSA) issues it a 3.9 percent leverage ratio requirement.

Nordnet dividend policy of 70 percent remains firm, and after paying SEK 1.51 per share this year will propose an additional dividend at Extraordinary General Meeting in November

Nordnet had a leverage ratio of 4.3 percent at end of Q2

Nordnet had a leverage ratio of 4.3 percent at end of Q2

Nordnet to issue additional Tier 1 Capital (AT1) in the form of debt instruments to strengthen capital base



