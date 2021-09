NuScale Power unterzeichnet zusammen mit KGHM und PBE Absichtserklärung für Untersuchung von SMR-Bereitstellung in Polen

NuScale Power, KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM) und Piela Business Engineering (PBE) haben heute bekanntgegeben, dass alle drei Unternehmen eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) unterzeichnet haben. Es geht um die Untersuchung der Bereitstellung der Technologie für kleine modulare Reaktoren (Small Modular Reactor, SMR) als Lösung für die Umnutzung von Kohle für vorhandene, mit Kohle betriebene Kraftwerke sowie für Strom und Wärme für die Industrieprozesse von KGHM in Polen. KGHM ist ein führendes polnisches Unternehmen im Bereich der Kupfer- und Silberproduktion, und PBE ist ein polnisches Beratungsunternehmen, das auf Beratung für das Ingenieurwesen spezialisiert ist. An diesem Vertrag zeigt sich das internationale Interesse an der Nutzung der SMR-Technologie von NuScale zur Produktion sauberer, zuverlässiger und erschwinglicher Energien.

„Bei NuScale freuen wir uns sehr, dass wir bei der potentiellen Bereitstellung von NuScale-Kraftwerken in Polen mit KGHM und PBE zusammenarbeiten können“, sagte John Hopkins, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von NuScale Power. „Der Rückzug veralteter, mit Kohle betriebener Kraftwerke bringt Veränderungen bei Energiegewinnung, Infrastrukturbedarf und den Chancen für die Beschäftigten mit sich. Die SMR-Technologie von NuScale ist eine ideale flexible Lösung für saubere Energien, die die Umnutzung auf dem Rückzug befindlicher, mit Kohle betriebener Kraftwerke und vor allem die Beibehaltung und Umschulung der bereits eingestellten qualifizierten Arbeitskräfte in den Kraftwerken in diesen polnischen Gemeinden ermöglicht.“

„Die Änderungen des Klimas zwingen uns zu entschiedenen Maßnahmen. Wir spüren bereits ihre Auswirkungen, u. a. auch in finanzieller Hinsicht, etwa in Verbindung mit der Steigerung der Energiepreise. Der Bau kleiner Kernkraftwerke bis 2030 ist eine feste Erklärung und ein Bestandteil unserer Energietransformation. Wir sind in Polen Pioniere, da das erste unserer Kernkraftwerke voraussichtlich 2029 ans Netz gehen wird“, sagte Marcin Chludziński, Leiter des Vorstands von KGHM Polska Miedź S.A. „SMR-Technologie wird uns nicht nur beim Schutz der Umwelt helfen, sondern auch unsere Kosten für die Geschäftsführung erheblich reduzieren. Es handelt sich um eine der kürzlich angekündigten Initiativen, mit denen das Unternehmen vergrößert werden soll. Wir haben vor, kommerziell Strom zu erzeugen, um zur grünen Transformation Polens beizutragen und die Kosten für den durchschnittlichen Haushalt zu senken“, so Präsident Chludziński.