Seit dem markanten Hoch von Anfang August korrigiert die Aktie des Impfstoffherstellers. Während der Korrektur wurde die Aktie von BioNTech ein ums andere Mal kräftig durchgeschüttelt, scheint nun aber inmitten einer Bodenbildung zu stecken…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu BioNTech vom 12.08. hieß es unter anderem „[…] Im Bereich von 330 US-Dollar lässt sich eine allenfalls als untergeordnet zu bezeichnende Unterstützung ausmachen. Wie belastbar diese ist, ist allerdings fraglich. Deutlich belastbarer scheint hingegen der Bereich der letzten Konsolidierung zu sein; also der Bereich 250 US-Dollar bis 200 US-Dollar. Spätestens in dieser Zone sollte das Ganze zum Stehen kommen, anderenfalls könnte es noch einmal brenzlig für die Aktie werden. Kurzum. In den nächsten Tagen muss es der Aktie nun darum gehen, einen tragfähigen Boden auszubilden. Diese Phase könnte mit Blick auf die aktuelle Gemengelage durchaus volatil verlaufen.“

In den letzten Handelstagen und –wochen gelang es BioNTech, die Bodenbildung im Bereich von 330 / 320 US-Dollar voranzubringen. Zum befürchteten Rücksetzer in Richtung 250 US-Dollar / 200 US-Dollar kam es bislang nicht.

Aufgrund der zurückliegenden Kursentwicklung hat sich der Bereich 330 / 320 US-Dollar mittlerweile zu einer vermeintlich gut ausgebauten Unterstützung entwickelt, was der Aktie wiederum Stabilität geben dürfte.

Kurzum. BioNTech zeigt aktuell vielversprechende Ansätze einer Bodenbildung. Aus charttechnischer Sicht darf es daher nun nicht mehr unter die Zone 330 / 320 US-Dollar gehen. Um erste Akzente auf der Oberseite zu setzen, muss BioNTech über die Zone 390 / 400 US-Dollar vorstoßen. In diesem Fall würde eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung des aktuellen 52-Wochen-Hochs bei 460+ US-Dollar winken.