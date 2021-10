Johannesburg, 5. Oktober 2021: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ... ) freut sich, den Aktionären mitzuteilen, dass das Unternehmen den Rückkauf seiner Stammaktien am Markt bis zu einer Höhe von 5 % der ausgegebenen Stammaktien ("Rückkaufprogramm") gemäß der von den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung des Konzerns am 25. Mai 2021 erteilten allgemeinen Vollmacht erfolgreich abgeschlossen hat.

Das Rückkaufprogramm wurde am 2. Juni 2021 mit einem angestrebten Abschlussdatum zwischen dem 4. Oktober 2021 und dem 6. April 2022 ("Rückkaufzeitraum") gestartet. Bei Geschäftsschluss am 4. Oktober 2021 hat das Unternehmen in einer Reihe von nicht miteinander verbundenen Transaktionen kumulativ 5% oder 147.700.000 seiner Stammaktien ("zurückgekaufte Aktien") zu einem Gesamtkaufpreis von R8.081.618.197 (ohne Kosten) zurückgekauft. Die zurückgekauften Aktien wurden bzw. werden zwischen dem 9. Juni und dem 14. Oktober 2021 für ungültig erklärt und ihre Notierung gelöscht.

In Übereinstimmung mit Absatz 5.72(h) der JSE Listings Requirements hat Sibanye-Stillwater Morgan Stanley & Co. International Plc. beauftragt, das Rückkaufprogramm durchzuführen und während des Rückkaufzeitraums unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft Investitionsentscheidungen in Bezug auf die Aktien der Gesellschaft zu treffen.

Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, sagte: "Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass unsere Aktien erheblich unterbewertet sind, und freuen uns daher, dass wir einen sehr bedeutenden Rückkauf unserer Aktien abgeschlossen haben. Der Rückkauf unterstreicht unser Engagement, durch eine disziplinierte Anwendung unseres Kapitalallokationsrahmens Werte für alle Stakeholder zu schaffen. Diese Initiative wird in den kommenden Monaten und Jahren erheblich zum Shareholder Value beitragen."

Kontakt Investoren:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted Head of Investor Relations

Tel: +27 (0) 83 453 4014

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch