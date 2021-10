Steht Jerome Powell als Fed-Chef nun doch vor dem Abschuß? Eine US-Magazin berichtet heute von Verkäufen aus dem Privatportfolio von Jerome Powell Anfang Oktober 2020 - in einem Monat, in dem die US-Indizes dann im Verla

Steht Jerome Powell als Fed-Chef nun doch vor dem Abschuß? Eine US-Magazin berichtet heute von Verkäufen aus dem Privatportfolio von Jerome Powell Anfang Oktober 2020 - in einem Monat, in dem die US-Indizes dann im Verlauf der nächsten Tage ca. -7% verloren hatten. All das ist wohl kein Skandal, aber Powell ist durch die Rücktritte von Rosengren und Kaplan nach den Trading-Vorwürfen bereits angeschlagen. Vor allem der linke Flügel der US-Demokraten will Powell durch Lael Brainard ersetzen - und setzt so US-Präsident Biden unter Druck. Die US-Indizes heute wenig verändert bei dünnen Handels-Umsätzen - die US-Berichtssaison wird in dieser Woche Fahrt aufnehmen. Wichtig sind die US-Renditen..

