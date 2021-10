Mit Spannung wurde der Zahlenveröffentlichung von Tilray entgegengesehen.

Schauen wir zunächst auf die aktuellen Ergebnisse für das 1. Quartal. Tilray gab den Nettoumsatz mit 168,023 Mio. US-Dollar an; nach 117,490 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Auch im Vergleich zum Vorquartal (3-Monats-Zeitraum zum 31.05.2021 mit einem Nettoumsatz in Höhe von 142,236 Mio. US-Dollar) wies das Unternehmen ein ansprechendes Umsatzwachstum auf.

Tilray schwächelte jedoch einmal mehr auf der Ergebnisseite. Das Unternehmen verzeichnete im aktuellen Berichtszeitraum einen Nettoverlust in Höhe von -34,604 Mio. US-Dollar. Zum Vergleich. Im Vorquartal (3-Monats-Zeitraum zum 31.05.2021) erzielte Tilray einen Nettogewinn in Höhe von 33,605 Mio. US-Dollar. Das aussagekräftige adjustierte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) betrug im aktuellen Berichtszeitraum 12,697 Mio. US-Dollar und lag damit in etwa auf dem Niveau des 4. Quartal des Geschäftsjahres 2021 (3-Monats-Zeitraum zum 31.05.2021). Im Vorquartal wies Tilray ein adjustiertes EBITDA in Höhe von 12,319 Mio. US-Dollar aus.

Die Qualität der Zahlen reichte nicht aus, um den Aktienkurs zu stimulieren. Vielmehr setzte sich als Reaktion auf die Daten der Kursrückgang in der Aktie fort. Mittlerweile steuert der Wert auf die Marke von 10 US-Dollar zu. Ein Unterschreiten dieser Zone wäre aus charttechnischer Sicht ein weiterer Rückschlag und würde auf der Unterseite die Tür in Richtung 6,7 US-Dollar öffnen. Um für eine Entlastung zu sorgen, muss die Aktie zurück über die 12,5 US-Dollar.

Kurzum. Tilray veröffentlichte zwar robuste Quartalsergebnisse, die allerdings ohne einen positiven Überraschungsmoment auskommen mussten. Dem Aktienkurs konnten sie zumindest keinen frischen Impuls geben. Aus charttechnischer Sicht stehen derzeit die 10 US-Dollar im Fokus. Ein Bruch dieser wichtigen Unterstützung würde dem Wert weiteres Abwärtspotential eröffnen. Erst ein Comeback der Aktie oberhalb von 12,5 US-Dollar würde das Chartbild aufhellen.