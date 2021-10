Neue Bohrergebnisse: Maritime Resources meldet hohe Goldgrade vom Hammerdown-Projekt!

Maritime Resources hat neueste Bohrergebnisse von seinem Hammerdown-Projekt veröffentlicht und kommt dabei auf hohe Goldgrade. Die Exploration geht aber mit zwei Bohrgeräten weiter.

Im Juni hatte Maritime Resources (0,14 CAD; CA57035U1021) angekündigt, das Bohrprogramm auf seinem Hammerdown-Projekt im Westen Kanadas auszuweiten. Nun präsentierte das Unternehmen erneut gute Bohrergebnisse. Diesmal stammen die Bohrkerne aus dem Umfeld des Hammerdown-Vorkommens sowie aus der Orion- und der Golden Anchor-Zone. Das beste Bohrloch kam dabei auf 20,1 Gramm Gold über eine Länge von drei Metern. Ein Teilabschnitt dieses Bohrlochs BB-21-179 wies sogar 159,5 g/t Gold über 0,31 Meter auf. Detaillierte Ergebnisse finden Sie an dieser Stelle . Die Arbeiten gehen aber weiter, derzeit mit zwei Bohrgeräten. Bisher hat Maritime rund 20.000 der geplanten 40.000 Bohrmeter im Rahmen seines Explorationsprogramm niedergebracht. Es darf also mit weiteren Resultaten bis Jahresende gerechnet werden.

Minenbau soll starten

Die Kanadier wollen möglichst noch in diesem Jahr mit dem Bau der Hammerdown-Mine in Neufundland beginnen. Maritime Resources dürfte derzeit zu den unterbewertesten Titeln im Sektor unter den Developer-Aktien gehören. Derzeit fährt das Unternehmen ein umfangreiches Explorationsprogramm über 40.000 Bohrmeter, um die Ressource auf seinen Projekten noch weiter zu erhöhen. In den vergangenen 15 Monaten hat Maritime bereits eine Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) veröffentlicht, mit Nugget Pond eine Verarbeitungsanlage gekauft sowie die Freigabe durch die zuständige Umweltbehörde erhalten. Geplant ist, dass in den ersten fünf Produktionsjahren jeweils 69.500 Unzen Gold abgebaut werden. Legt man konservativ einen Goldpreis von 1.700 Dollar zu Grunde, dann würde Maritime Resources im ersten vollen Produktionsjahr rund 115 Mio. US-Dollar einnehmen. Dem steht aktuell ein Börsenwert von umgerechnet rund 48 Mio. US-Dollar gegenüber. Die Analysten von Cormark haben ein Kursziel von 0,30 CAD für die Maritime-Aktie ausgegeben. Dem Kursziel der Analysten folgend ergibt sich eine Rendite-Chance von deutlich mehr als 100 Prozent. Und auch das Management glaubt an das Unternehmen. Zuletzt kam es zu Insiderkäufen und CEO Garett MacDonald erwarb auf dem freien Markt weitere 132.000 Maritime-Anteile zum Preis von jeweils 0,15 CAD. (siehe hier).