Die Aktie des Batterieherstellers Varta konnte zuletzt wieder zulegen und sich vom jüngsten Tief erholen. Die Zuversicht von Investoren scheint nach den vorausgegangenen Enttäuschungen wieder zurückzukehren.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Varta vom 22.09. hieß es unter anderem „[…] Im Zuge der Turbulenzen vom Wochenbeginn tauchte Varta noch einmal in Richtung 110 Euro ab. In dieser Phase war es eminent wichtig, dass die Unterstützung verteidigt werden konnte. Ein Rücksetzer unter die 110 Euro hätte die Karten auf der Unterseite womöglich noch einmal neu gemischt. Zuletzt konnte sich Varta wieder ein wenig berappeln. Die Aktie lancierte eine Erholung in Richtung 120 Euro, konnte aber diesen Widerstand bislang nicht entscheidend überwinden. Kurzum. Die Lage für die Aktie ist aus charttechnischer Sicht weiterhin prekär. Erst ein dynamischer Vorstoß über die 120 Euro würde das Chartbild entspannen. Solange dieses Vorhaben nicht umgesetzt wurde, bleiben auf der Unterseite die 110 Euro im Fokus.“



In der Folgezeit wurde es spannend. Varta scheiterte Ende September zunächst mit dem Versuch, durch einen signifikanten Ausbruch über die 120 Euro eine nachhaltige Erholung herbeizuführen. Es folgte ein weiterer Test der 110 Euro. Auch dieser verlief erfolgreich, sodass sich aufgrund der Kursentwicklung im Bereich von 110 Euro ein veritabler Doppelboden ausbilden konnte.

Spätestens nach der Rückeroberung der 120 Euro hat dieser an Relevanz gewonnen. Aktuell steht mit dem Bereich von 130 Euro die nächste wichtige Widerstandszone im Fokus. Ein erster Versuch, die 130er Marke zu überspringen, scheiterte bereits.

Kurzum. Varta hat neuen Schwung entwickelt. Mit der Rückeroberung der 120er Marke hat sich das Chartbild zunächst entspannt. Um weitere Akzente auf der Oberseite zu setzen, muss es nun über die 130 Euro gehen. Auf der Unterseite hat der Bereich um 110 Euro zentrale Bedeutung als Unterstützung.