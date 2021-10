Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Medivir Names Jens Lindberg New CEO (PLX AI) – Medivir appoints Jens Lindberg as Chief Executive Officer.He joins from Sedana Medical where he has been VP Commercial and acting CEOWill assume position within 6 months