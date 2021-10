Der Ausbruch im DAX ist heute erfolgt. Mit einem Kurssprung wurde die Marke von 15.800 Punkten fast erreicht, weitere Quartalszahlen treiben.

Konsolidierungszone im DAX klar verlassen

Bereits zum Handelsstart deutet sich heute ein starker Tag an, der den Index aus der Konsolidierungszone befördern sollte. In dieser war er immerhin seit 6 Handelstagen sinngemäß "gefangen".

Im Livestream am Morgen mit Andreas Bernstein blickten wir auf die festen Notierungen der Vorbörse und das Gesamtbild des Index im Tageschart. Welche Konstellationen waren dabei für den heutigen Verlauf ableitbar?

Nach dem verhaltenen Wochenstart konnte heute der sprichwörtliche Knoten platzen und die Konsolidierung beendet werden. In der Vorbörse standen wir bereits auf einem neuen Monatshoch und hatten damit die Chance, im DAX den positiven Wind aus Amerika aufzufangen.

Daher galt der Blick am Morgen den Unternehmen Tesla, Hertz und auch der Volkswagen AG, die sich wieder im Chartbild aufbäumen konnte. Die 200-Euro-Marke war bei Volkswagen zurückerobert und Tesla stand (nicht das erste Mal, aber nach dem Split nun wieder) über 1.000 US-Dollar und erreichte damit eine Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar. Wie kann Hertz diesen Auftrag von knapp fünf Milliarden US-Dollar stemmen? Auch das ergründen wir und blicken auf das Chartbild, was von einer drohenden Insolvenz noch vor wenigen Monaten begleitet war.

Weitere Quartalszahlen wurden heute von Alphabet, Microsoft, Twitter und aus der traditionellen Industrie einer Visa, UBS, UPS, General Electric und Eli Lilly erwartet.

Im Interview mit Daniel Saurenz sprachen wir um 11.30 Uhr über weitere Erwartungen im Technologie-Sektor, die gesunkene Volatilität und weitere Themen:

Nach sechs Handelstagen in einer recht engen Spanne zwischen Hoch und Tief konnte sich der DAX damit impulsiv aus seiner Range befreien. Das Aufwärtspotenzial riefen die jüngsten Quartalszahlen aus den USA hervor: eine Facebook aus den USA und der erwartungsvolle Blick auf die heutigen Daten von Google, Microsoft oder Visa.

Von der Tesla-Meldung des Vortages profitierten insbesondere die deutschen Autohersteller wie Volkswagen und Porsche. Beide Aktien besprachen wir in diesem Video mit Daniel Saurenz vor dem Hintergrund der Charttechnik und den Aussichten.

Zudem hatte Symrise die Prognosen übertroffen und kann als DAX-Neuling damit die Anleger überzeugen. Das verwunderte Daniel Saurenz vor dem Hintergrund der Konsumgüterhersteller und dem Margendruck etwas; Aktionäre ebenso, die Aktie war heute leicht im Minus.

Aus den USA präsentierten wir eine Etsy, die am Rekordhoch notierte, und eine BioNTech, die mit neuer Zulassung in den USA ihre Konsolidierungsphase verlassen konnte.

Die größte Bewegung war jedoch dann in den ersten beiden Handelsstunden vollzogen, als der DAX nah an die 15.800er-Marke kam. Davon konsolidierte er noch einmal, bevor am Nachmittag ein weiterer Anlauf an die Hochs erfolgte.

Dabei konnte kein neues Monatshoch erreicht werden. Der Index konsolidierte somit auf hohem Niveau und brachte die Gewinne größtenteils auch in den Feierabend. Es gab fast eine Verdoppelung der Volatilität, also der Bandbreite zwischen Hoch und Tief des Tages auf 130 Punkte und zum Schlusskurs des Montags sogar 180 Punkte.

Die entsprechenden Tagesparameter vom DAX-Handelstag sind hier aufgeführt:

Eröffnung 15.652,91 Tageshoch 15.781,00 Tagestief 15.650,35 Vortageskurs 15.599,23 Schlusskurs 15.757,06

Die größte Bewegung wurde am Vormittag vollzogen, wie der Intraday-Chart des DAX hier aufzeigt:

In der Nachbörse kam es trotz der neuen Rekorde an der Wall Street dann erneut zu einer kleineren Korrektur.

Was gab es für Bewegungen bei den einzelnen DAX-Aktien?

Blick auf die DAX-Aktien

Die Deutsche Post profitierte von den guten Zahlen des US-Konkurrenten UPS. Im dritten Quartal wurde ein Ergebnis von 2,3 Milliarden US-Dollar und damit 19 Prozent mehr als im Corona-Sommer 2020 erzielt. Dabei konnte der Umsatz um neun Prozent auf 23,2 Milliarden Dollar gesteigert werden.

An der DAX-Spitze standen Siemens Energy und MTU Aero Engines. Im Minus dagegen die Fresenius. Dabei spielten negative Analystenmeinungen die entscheidende Rolle. Falko Friedrichs von der Deutschen Bank warnte Anleger vor einem weiteren schwachen Quartal und spricht von deutlich sinkenden Markterwartungen. Hohe Kosten und die steigenden Infektionszahlen sind das Kernthema der Analyse. FMC und auch Fresenius legen ihre Zahlen aber erst am 2. November über das abgelaufene Quartal offen. Das Kursziel wurde bereits von 67 auf 62 Euro gesenkt. Beide Aktien gaben jeweils vier Prozent heute nach.

Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

DAX-Tageschart mit Befreiungsschlag

Erinnern wir uns an das Monatstief, hat der DAX seit dato rund 1.000 Punkte zulegen können. Nun könnte sich die Rallye bei rund 15.800 Punkten erst einmal wieder festfahren. Denn dieser Bereich gilt als obere Range-Begrenzung der letzten Monate.

Seitdem wir gestern über den "Ausbruch in den Startlöchern" sprachen, kam heute ein Ausbruch, der von der Spanne her fast dem vergangenen Monatsbereich entsprach. Dies gilt es nun genau zu beobachten.

Nach sechs Handelstagen in Folge in einer engen Range war der Ausbruch heute entsprechend dynamisch und ist im Tageschart eindeutig sichtbar:

Auf diese charttechnische Konstellation und spannende Einzelwerte gehen wir auch morgen wieder gegen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange ein und sprechen später mit unserem Händler Georg auf diesem Kanal über das Marktgeschehen.

