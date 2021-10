Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich in der seit 8612 laufenden lila 5 der schwarzen 1. Der erfolgreich abgearbeitete „Rösselsprung“ zu allen vier gelben Zielbereichen (15812, 15045, 16030 sowie bisher 14814) ist – in Verbindung mit der flachen grauen 0-b-Linie - ein starker Frühindikator für eine weitere Ausdehnung auf der Oberseite. Die Marke „Partyalarm“ wurde bereits zweimal ausgelöst und die sommerliche Seitwärtsphase kann aus wellentechnischer Sicht im DAX bereits beendet sein, auch wenn das Korrekturziel 33375 im DJI noch nicht erreicht wurde.Die lila 5 bildet – ausgehend von 8612 – entweder einen Impuls mit orangener 1=13461, orangener 2=11324 sowie orangener 3 (bisher 16030) oder ein Zigzag mit orangener A=13461, orangener B=11324 sowie orangener C (bisher 16030).In der impulsiven lila 5 hat die orangene 3 bisher 16030 markiert, ohne die für eine nachhaltige impulsive Fortsetzung der lila 5 wichtige 100er Ausdehnung 16173 bzw. 161er Ausdehnung 19170 (orangene Fibos) zu erreichen.Vermutlich hat die orangene 3 bei 16030 erst die lila 3 und bei 14814 die lila 4 beendet. Der Anstieg seit 14814 ist impulsiv interpretierbar und würde zu einer laufenden lila 5 (bisher 15781; blaue i=15270, blaue ii=15008 - unterhalb 38er RT, blaue iii=15625 mit 161er Ziel 15745 – graue Fibos, blaue iv=15397 - unterhalb 23er Ziel 15479 – graue Fibos, laufende blaue v bisher 15781) sowie der Jahresendrallye passen. Das Überschreiten der Marke 15473 (Ausgangspunkt graue v) ist ein starkes Indiz für diese Hypothese (blauer Pfad).Das 61er Maximalziel einer kurzen blauen v bei 15779 wurde bereits überschritten; das 161er Mindestziel einer gedehnten blauen v liegt bei 16135 und der Zielbereich einer kurzen orangenen Alt: iii (mit orangener Alt: i=15625, orangener Alt: ii=15397) liegt zwischen 15695 und 16015 (rote Fibos).Die lila 5 kennt keine Obergrenze und kann die orangene 3 oberhalb 16173 bzw. 19170 beenden.Die fehlende Zielabarbeitung im DJI lässt eine orangene 3 knapp oberhalb 16173 erwarten. Nach der orangenen 3 würde mit diesem Setup vermutlich noch einmal mit der orangenen 4 ein Rücklauf zum bekannten 23er Ziel (derzeit 14919 – hellblaue Fibos) anstehen (keine Pflicht), bevor die orangene 5 den Weg in unbekannten Welten auf der Oberseite antreten könnte.