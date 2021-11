Insgesamt steigerten die 40 Konzerne ihren Gesamtumsatz im dritten Quartal um neun Prozent. Somit konnten sie ihren Gewinn mehr als verdoppeln. Wie der Wirtschaftsprüfer EY betont, liefe besonders das Asien-Geschäft gut, wo der Umsatz um 14 Prozent gesteigert werden konnte. In Europa stagniere das Wachstum hingegen, so EY.

Noch besser als die Umsätze hätten sich demnach die operativen Gewinne der deutschen Top-Konzerne entwickelt: Die DAX-Schwergewichte kamen im abgelaufenen Quartal auf einen Gesamtgewinn von 35,7 Milliarden Euro, was einem Plus von 152 Prozent zum Vorjahreszeitraum entspricht. Trotz der positiven Entwicklung des deutschen Leitindexes sind die Experten von LBBW und EY vorsichtig, was die nächsten Monate angeht.

Mathieu Meyer, Partner bei EY: „Einige Konzerne mussten zuletzt Gewinnwarnungen abgeben, die weitere Entwicklung ist sehr schwer abzusehen. Es ist möglich, dass wir im vierten Quartal noch stärkere Auswirkungen der Lieferengpässe sehen werden, gerade wenn die Pandemie im anstehenden Winter auf der Nordhalbkugel erneut zu größeren Verwerfungen führt. Weitere Produktionsausfälle und Logistikstörungen könnten Dominoeffekte auslösen und damit weitere Branchen in Mitleidenschaft ziehen.“

LBBW-Analyst Klumpp ergänzt: „Manche dieser Risikoherde haben das Potenzial, den Anlegern noch eine Weile auf die Nerven zu gehen: So legten etwa die US-Verbraucherpreise im Oktober mit einer Jahresrate von 6,2% so dynamisch zu wie seit 30 Jahren nicht mehr – was die Notenbanken möglicherweise zu früheren Zinserhöhungen zwingt. Auch die chinesische Immobilienkrise ist noch längst nicht ausgestanden. Ohne den Rückenwind guter Unternehmensberichte, die in der Breite erst wieder im neuen Jahr auf der Agenda stehen, dürften weitere Terraingewinne für DAX und Co. daher vorerst schwierig werden. Mit Blick auf die kommenden zwölf Monate bleiben Aktien dennoch erste Wahl.“

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion