Der Euro wird schwächer. Anfang des Jahres notierte die Gemeinschaftswährung noch auf einem Drei-Jahres-Hoch bei Kursen um 1,2350 EUR|USD. Inzwischen handelt der Euro rund zehn US-Cent tiefer bei 1,1370. Mit dem Beginn der Taper-Diskussionen in den USA Anfang November rutschte die Gemeinschaftswährung durch die wichtige Unterstützungsmarke von 1,15 US-Dollar. Der Euro-Abwärtstrend nimmt seitdem an Dynamik zu. Die Volkswirte der Dankse Bank erwarten, dass der Euro in den nächsten zwölf Monaten auf die Marke von 1,10 US-Dollar fallen wird.