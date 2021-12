Der chinesische Immobilien-Finanzierer Evergrande könnte pleite sein. Die Aktien stürzen im Hongkonger Handel prozentual zweistellig auf ein neues Rekordtief. Auch wenn es der Regierung in Peking in den letzten beiden Jahrzehnten immer erstaunlich gut gelang, platzende Spekulationsblasen am Immobilienmarkt und deren Folgen ohne Ansteckungseffekte für die Weltwirtschaft zu verwalten, ist nicht gesagt, dass es auch dieses Mal gelingt. Evergrande ist eine neue Schlechtwetterfront an dem bereits durch dunkle Wolken verhangenen Börsenhimmel, geprägt durch Tapering-Angst, Omikron-Sorgen und lange Gesichter ob des abrupten Abbruchs der Jahresendrally.

Die Arbeitsmarktdaten am Freitag könnten die US-Notenbank Fed in ihrem Kurs eines zügigen Endes der Anleihekäufe bestärken. Ein schneller Entzug der Liquidität würde vor allem den Technologie-Sektor sowie die Kryptowährungen weiter belasten. Der Bitcoin brach am Wochenende zeitweise um gut 20 Prozent ein. Bei vielen Technologieaktien gibt es teils ebenfalls herbe Verluste. Dass immer höhere Preise für verlustträchtige und spekulative Aktien bezahlt werden, scheint für den Moment vorbei zu sein. Der Nasdaq-Index, der sich lange gegen eine Korrektur wehrte, ist nun auch in eine solche eingetreten.

