Beim in Schieflage geratenen chinesischen Immobilienkonzern Evergrande ist weiterhin keine Besserung in Sicht. Die Evergrande-Aktie sackte am Montag um 20 Prozent ab. Der Grund: Insidern zufolge will Evergrande US-Dollar-Anleihen in die Umstrukturierung seiner Kreditlasten einbeziehen. Man wolle „aktiv mit den Offshore-Gläubigern zusammenzuarbeiten, um einen tragfähigen Umstrukturierungsplan für die Offshore-Schulden des Unternehmens zum Nutzen aller Beteiligten zu erstellen", teilte Evergrande mit.

Offenbar wollen nun auch die chinesischen Behörden bei dem kriselnden Riesen eingreifen. Die Regionalregierung in Guangdong, in der Evergrande seinen Sitz hat, will ein Team in den Konzern entsenden, um "Risiken zu lösen, internes Risikomanagement zu verbessern und den normalen Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten."