Im vergangenen Jahr folgte dem Kursrutsch am Dezember-Verfallstag eine Weihnachtsrallye. Könnte es ein Déjà-vu geben? Nach dem heutigen Börsenschluss sollte man mehr wissen. Doch in den kommenden Stunden werden große Investoren wie Fondsgesellschaften und Handelshäuser erst einmal versuchen, die Kurse der Aktien und Indizes, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung zu drücken. Denn sie wetten auf bestimmte Kursstände zu vorher festgelegten Zeiten.

Am großen Verfallstag verfallen insgesamt drei Arten von Anlagen: Zum einen werden Optionen auf Einzelaktien und zum anderen Optionen und Terminkontrakte auf Indizes fällig. Dabei werden die Preise für Aktien-Optionen zum Xetra-Handelsschluss um 17:30 Uhr festgezurrt, die für die Index-Optionen und -Futures schon ab 13 Uhr. Am vergangenen Großen Verfallstag im September kam allein der DAX auf ein Umsatzvolumen in Höhe von 9,1 Milliarden Euro bei 158 Millionen gehandelten Aktien. Am letzten Freitag im Jahr sind meist größere Kursverwerfungen zu verzeichnen. Der DAX ist mit circa 0,4 Prozent (17. Dezember 2021, 10:47 Uhr) mit roten Vorzeichen in den Handelstag gestartet.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion