Andritz Gets Order for OCC Line in China (PLX AI) – Andritz to supply third OCC line to Nine Dragons, China.This is a repeat order – now the third order within the past 12 months – from Nine Dragons Paper IndustriesStart-up is scheduled for the third quarter of 2023The energy-saving stock … (PLX AI) – Andritz to supply third OCC line to Nine Dragons, China.

This is a repeat order – now the third order within the past 12 months – from Nine Dragons Paper Industries

Start-up is scheduled for the third quarter of 2023

The energy-saving stock preparation system will have a design capacity of 2,000 bdmt/d and will process 100% LOCC (Local Old Corrugated Container) for the production of high-quality packaging paper



