Rekordrückkäufe bei DAX-Aktien voraus

Mit einer feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street bleibt auch in Frankfurt die Unsicherheit bestehen, wie sich die Situation vor allem bei den Technologieaktien in den USA weiterentwickelt. Der Erholung am Freitagabend trauen viele Anleger noch nicht über den Weg, da sie in den vergangenen Wochen oft enttäuscht wurden und sich nach einer nur marginalen Gegenbewegung der Abwärtstrend im Nasdaq fortsetzte. So ist es auch zu erklären, dass der Deutsche Aktienindex Mühe damit hat, die Gewinne aus dem heutigen Handelsstart zu verteidigen. Wir stellen die Marktanalyse von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, vor.

Größere Engagements in deutschen Aktien dürften wohl, wenn überhaupt, bis morgen auf sich warten lassen.