Marktkompass Dax im Korrekturmodus, Puma & Netflix | Börsenkompass am Morgen Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax unter Druck ++ Puma mit guten Zahlen ++ Netflix stürzt ab.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer > MÄRKTE & KURSE | Nach vier Verlusttagen in Folge konnten die US-Börsen auch gestern den Negativtrend erneut nicht brechen und schlossen wieder im Minus. Der Krisencocktail aus hoher Inflation und den Sorgen vor einer deutlichen Zinserhöhung der Fed im März belastet die Märkte weiter. Dazu kamen Befürchtungen vor einer Eskalation der Ukrainekrise. Ein Erholungsversuch des Dow Jones im frühen Handel mit einem zwischenzeitlichen Plus von 1,3 % verpuffte wirkungslos, da die Marktteilnehmer die gestiegenen Kurse für Gewinnmitnahmen nutzten. Der US-Leitindex beendet den Handel mit einem Minus von 0,89 % bei 34.715 Punkten. Der S&P 500 verlor 1,10 % auf 4.482 Punkte, während der Nasdaq 100 um 1,34 % auf 14.846 Punkte nachgab. Die Sorge vor einer verschärften Geldpolitik hat heute Morgen im vorbörslichen Handel auch den Dax belastet. Zudem erhöht heute der kleine Verfallstag die Volatilität. Angesicht dieser mäßigen Vorgaben eröffnete der Dax mit einem deutlichen Minus von 1,36 % bei 15.694 Punkten. Weniger gute Nachrichten gab es vom US-Chiphersteller Qualcomm. Wertpapier

