Tesla, Amazon, Apple – Crash oder Comeback?

Was für ein Comeback an der Nasdaq! 5,95 Prozent und 816 Punkte erholte sich der Tech-Index innerhalb weniger Stunden. Wir waren bei Feingold Research von der Wucht der Korrektur in den vergangenen Tagen überrascht, haben unsere Depots jedoch strategisch zum Jahreswechsel aufgestellt. Daher notieren alle Depots weiterhin solide im Plus und wir verteidigen die Gewinne der vergangenen Monate und Jahre. Denn – es zeigt sich das ” all in ” in vielen hoch spekulativen Tech-Aktien oder dem Bitcoin langfristig nicht den Erfolg bringen kann. Daher gehen wir in unserem Börsendienst strategisch vor.

Mit Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege von Robomarkets blicken wir auf die heutige Marktlage…

Nach dem gestrigen Ausverkauf steht die Börse nun am Scheideweg. Zwar wurde der Aktienmarkt zum Wochenstart unter Rekordvolumen nach unten gedrückt, um dann im weiteren Handelsverlauf genauso schnell wieder nach oben gezogen zu werden. An der Wall Street kam es in den letzten beiden Handelsstunden zur Abwechslung mal zu einem kräftigen Kaufrausch, nachdem es in der vergangenen Woche an dieser Stelle immer noch mal die richtige kalte Dusche gab.

Nach dem möglichen reinigenden Gewitter sieht es deshalb auf den ersten Blick nun so aus, als sei die Börse zumindest kurzfristig im Tal angekommen. Schaut man sich aber die äußeren Umstände an, sieht es alles andere als gut aus. Vor allem der drohende Konflikt zwischen der Ukraine und Russland bringt eine gehörige Portion Unsicherheit mit sich. Zwar haben am Ende geopolitische Eskalationen nie wirkliche Crashs verursacht, aber im Vorfeld hat die Angst die Kurse lange unter Druck gehalten. Sollten von dieser Front also nicht bald irgendwelche Signale der Entspannung kommen, könnte es nach der Zerstörung des technischen Bildes für den Deutschen Aktienindex in den kommenden Tagen düster aussehen. Heute stehen zunächst die wichtige 15.000er Marke und schließlich die 14.850 Punkte im Fokus, die unbedingt verteidigt werden sollten. Letztere hat gestern im späten Handel noch gehalten.

Interessant könnte es auch bei der Corona-krisengeplagten Lufthansa werden. Die vor kurzem noch mit Staatshilfen gestützte Airline will nun zusammen mit der Reederei MSC als Mehrheitsinvestor bei der italienischen Fluggesellschaft ITA einsteigen. Im Gespräch ist ein Anteil von 40 Prozent. Die Entscheidung, sich jetzt einen Anteil an einem ebenfalls durch die Pandemie geschwächten Unternehmen zu sichern und dann davon quasi gleich doppelt zu profitieren, wenn die Wirtschaft wieder in den Normalmodus übergeht, klingt plausibel. Und langfristig könnten dieser Schritt die in Zukunft etwas breiter aufgestellte Lufthansa durchaus attraktiver machen.