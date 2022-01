Die Anleger erhoffen sich dabei Klarheit sowohl über Zeitpunkte und Zahl der Zinserhöhungen als auch in der Frage, wie und in welchem Tempo die Notenbank ihre Bilanz verkleinern will. Letzteres könnte der entscheidende Knackpunkt auch für die Reaktion der Börse sein.

Denn im Protokoll der Sitzung von Mitte Dezember, das seit seiner Veröffentlichung am 5. Januar für so viel Unruhe an den Finanzmärkten sorgt, steht der Schlüsselsatz: „Fast alle Teilnehmer stimmten zu, dass es wahrscheinlich angebracht ist, den Abbau der Bilanz ‚at some point‘ nach der ersten Anhebung der Spanne der Federal Funds Rate zu initiieren." Jetzt kann man sich darüber streiten, was mit "at some point" gemeint ist. An einem gewissen Punkt? Oder übersetzt man das mit "irgendwann"? Und was ist dann mit "irgendwann" gemeint? Ein paar Antworten auf diese Fragen werden wir hoffentlich heute Abend erhalten.

Die Märkte sind – mit Ausnahme des Ölpreises, der wieder steigt und einen Boden ausgebildet hat – in Wartestellung. Derzeit kommen Wachstumsgefahren und eine straffere Geldpolitik zusammen und Anleger wittern die Gefahr, dass damit das Jahr 2022 zu keinem guten für die Performance der großen Indizes werden könnte. Auch wenn es jetzt zu einer Erholung kommt, dürfte es angesichts der trüben Aussichten schwierig werden, an die Rekordjagd der vergangenen 18 Monate anzuknüpfen.

Eine ununterbrochene Korrektur mit so dynamisch fallenden Kursen wie in den letzten Tagen passt aber auch nicht ins Bild einer Weltwirtschaft, in der ein Land nach dem anderen seine Corona-Beschränkungen fallen lässt und die Wiedereröffnung beginnt. Das Ende der Pandemie-Maßnahmen und die Wiedereröffnung bergen für das Frühjahr potenziell positive Impulse für den Aktienmarkt.

