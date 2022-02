Merck & Co Earnings Beat; New Guidance Above Consensus on Revenue, Below on EPS (PLX AI) – Merck & Co Q4 EPS USD 1.51.Q4 adjusted EPS USD 1.80 vs. estimate USD 1.53Outlook FY revenue USD 56,100-57,600 million; consensus USD 56,640 millionOutlook FY EPS USD 5.76-5.91Outlook FY adjusted EPS USD 7.12-7.27; consensus USD 7.29 (PLX AI) – Merck & Co Q4 EPS USD 1.51.

Autor: PLX AI | 03.02.2022, 12:35

