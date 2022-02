Bislang gab es auf EU-Ebene keine einheitliche Definition und Einordnung von nachhaltigen Geldanlagen. Die sogenannte EU-Taxonomie sollte hier eigentlich Abhilfe schaffen, indem sie Wirtschaftsaktivitäten und Finanzprodukte nach deren Nachhaltigkeit kategorisiert. Damit sollte Greenwashing – grüner Etikettenschwindel – vermieden werden.

Doch es gibt massive Kritik an der Ausgestaltung der EU-Taxonomie. Denn die EU-Kommission hat entschieden, dass Investitionen in neue Gas- und Atomkraftwerke in der Europäischen Union unter bestimmten Voraussetzungen als nachhaltig gelten sollen.