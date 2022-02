Magictrader: "Die Zahlen erfüllen die Erwartungen, Umsatz ist aber nicht alles, Aktionäre wollen nennenswerte Gewinne sehen. Die hohen Schulden sind in Zeiten von Zinserhöhungen so manchem ein Dorn im Auge. … Wieder eine Aktie, bei der 90 Prozent der Analysten seit einem Jahr komplett danebenliegen. Langsam kommen immer mehr Zweifel an der Kompetenz dieser Experten auf. Goldman Sachs stuft weiterhin auf 130 Euro – unfassbar."

Big Man: "Wie kann sowas im DAX sein? Überhaupt kein funktionierendes Geschäftsmodell! Sowas wäre im Freiverkehr ein Pennystock. Das wurde von den Banken künstlich aufgebläht, um dann im DAX geparkt zu werden, um wiederum an das Geld der Kleinanleger zu kommen. Eine Schande, dass die Deutsche Börse sowas zugelassen hat – gerade nach Wirecard."

Guse: "Ich beobachte Delivery Hero schon länger und frage mich, worauf Anleger dort spekulieren? Zwei Drittel des Umsatzes kommen aus Asien. Das erinnert stark an Wirecard. Kein Deutschlandgeschäft! Ob das jedem bewusst ist? Ein DAX-Titel suggeriert, dass die Firma in Deutschland signifikante Umsätze erzielt, wenn nicht sogar der Heimatmarkt ist. Klar muss das nicht sein. Aber viele sagen: Ich investiere nur in DAX-Titel, da steht die deutsche Wirtschaft hinter. Tut sie bloß bei diesem Titel gar nicht. Das Risiko geht voll von Asien aus. Dann kann man gleich einen Asien-Titel nehmen."

Sommernacht_2: "Ich gehe mittelfristig von der Insolvenz aus. Delivery Hero hat gezeigt, dass sie in Märkten wie Deutschland und Japan nicht profitabel arbeiten können und in den anderen Märkten möglicherweise momentan noch irgendwie Geld verdienen können. Aber dort von Uber Eat & Co verdrängt werden, sobald diese Unternehmen sich den entsprechenden Märkten annehmen. Fazit: Das Geschäftsmodell ist gescheitert, das Umsatzwachstum hilft nicht, das Kerngeschäft ist nicht profitabel. Die Aufnahme in den DAX war ein Fehler, der ganz klar auf die Nieten in Nadelstreifen geht, die für die Zusammensetzung des Index verantwortlich sind."

Investor85: "Delivery Hero wird eine zweite Wirecard. Insolvenz könnte bevorstehen, dauert aber noch. Hello Fresh & Delivery Hero werden es langfristig sehr schwer haben. Die Menschen werden gerade nach Corona die Restaurants aufsuchen und raus gehen zum Essen. … Was soll die Gegenbewegung verursachen? Die Spannung im Ukraine-Konflikt, die eventuelle Zinsanhebung der US-Amerikaner etwa? Die Märkte werden weiter abverkauft. Der DAX-Rausflug wird kommen. Danach wird es noch ruhiger."

User-ef: "Man muss sich nur anschauen, was die Menschheit benötigt und was immer wieder benötigt wird. Medizin und Pharma geht immer. Rohstoffe gehen zyklisch. Chip-Produzenten machen ordentliche Umsätze. Das Cloud-Geschäft in den Rechenzentren boomt. Ein Unternehmen, das sein Geld damit verdient, mit Fahrrädern Pizzen auszufahren, wird sicherlich irgendwann mal kostendeckend arbeiten, aber niemals Milliarden-Gewinne machen. Niemand möchte den doppelten Preis für seine Pizza zahlen, nur weil Delivery Hero höhere Einnahmen benötigt."

Praterwien: "Wer ernsthaft glaubt, dass die Aktie gleich auf zehn Euro fällt, hat hier wirklich nichts zu suchen. Sollten die Börsen nur ansatzweise den möglichen Krieg in der Ukraine vergessen, gibt es bei Delivery Hero eine Kursexplosion. Im ersten Schritt werden die Short-Aktionen weniger. Dann werden sich die ersten Shorties eindecken und ihre Gewinne mitnehmen oder Verluste begrenzen. Im dritten Schritt werden einige größere Investoren wieder einsteigen und den Kurs sehr schnell in Richtung 55 bis 70 Euro treiben. Die Aktie ist seit Freitag überverkauft. Der Hochfrequenzhandel wird für den Rest sorgen und alle Shorties, die sich plötzlich hier rumtreiben, werden übelst bestraft."

Bis zum nächsten Börsengeflüster!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion