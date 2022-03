Barrick Gold (WKN 870450 / TSX ABX) ist einer der größten Goldproduzenten der Welt mit bereits jetzt mehreren Weltklasseminen. Wie CEO Mark Bristow anlässlich der Veröffentlichung von Barricks Geschäftsbericht 2021 nun erklärte, investiert der Konzern aber weiterhin stark in seine Zukunft, indem man nicht nur die bestehende Basis ausbaut, sondern auch in neue, aussichtsreiche Regionen vorstößt, um dort qualitativ hochwertige Assets aufzuspüren.

So habe sich beispielsweise ein speziell auf die Region Asien-Pazifik ausgerichtetes Barrick-Team Explorationsgenehmigungen in Japan gesichert und sei auf der Jagd nach weiteren Chancen in der Region. Auch begutachte man Projekte in Nordafrika und im Mittleren Osten. Barrick hatte Ende vergangenen Jahres schon zusätzliche Explorationslizenzen von Tembo Gold (TSXV: TEM; FRA: T23A) in Tansania, in der Näher seiner Bulyanhulu-Mine erworben, in denen man das Potenzial sieht, die Asset-Basis des Konzerns in dem afrikanischen Land erheblich auszuweiten.