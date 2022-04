Die geopolitischen Spannungen nehmen weiter zu. Die Inflation steigt weltweit an. Am US-Anleihenmarkt häufen sich Warnsignale, dass eine Rezession bevorstehen könnte. In Mitte dessen gibt es Anzeichen dafür, dass sich Anleger wieder Pharma-Aktien zuwenden, berichtet Bloomberg. AbbVie, AmerisourceBergen, Anthem und UnitedHealth sind in der vergangenen Woche wieder auf Rekordhöhen gestiegen.

"Seit den Kommentaren der Fed scheint es einen Stimmungsumschwung zu geben", so Michael Casper, Stratege bei Bloomberg.