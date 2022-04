Sprott (NYSE/TSX: SII / WKN A2P5HU) teilte mit, dass man Assets von North Shore Global Uranium Mining ETF übernommen hat. Medienberichten zufolge übernahm Sprott Asset Management Lizenzrechte von North Shore Indices, Inc. für die Nutzung des North Shore Global Uranium Mining Index, dessen Performance der URNM weiterhin abbilden will.

Laut John Ciampaglia, CEO of Sprott Asset Management, steigt das Interesse der Anleger and Uran-Investments und Investitionsmöglichkeiten in Zusammenhang mit der Energiewende nach wie vor. Daher sei der Sprott Uranium Miners ETF („URNM“) nun die perfekte Ergänzung zu Sprotts Physical Uranium Trust („SPUT“), der zuletzt für Furore am Uran-Spotmarkt gesorgt hatte. Anleger hätten nun gleich zwei überzeugende Möglichkeiten, in den Uransektor zu investieren, so Ciampaglia laut Kitco News.