NEW YORK (dpa-AFX) - Enttäuschende Quartalsberichte großer Tech-Konzerne bremsen am Freitag die zuletzt wieder besser gewordene Stimmung unter den Aktienanlegern. Während die Kurse von Intel, Apple und vor allem Amazon vorbörslich abrutschten, wurde der von der Tech-Branche geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 eine Stunde vor Börsenstart 1,3 Prozent tiefer auf 13 282 Punkte taxiert. Den Dow Jones Industrial sah der Broker IG 0,4 Prozent niedriger bei 33 777 Zählern.

Am Vortag hatten sich die beiden New Yorker Indizes noch deutlich erholt und die Wochenbilanz etwas aufgehübscht. Die Volatilität an den Börsen bleibe erhöht, sagte Jim Reid von der Deutschen Bank. Neben den enttäuschenden Tech-Quartalsberichten verwies er auf fallende europäische Anleihekurse, den zuletzt erstarkten US-Dollar und wieder anziehende Ölpreise als Ausdruck der erhöhten Unsicherheit. Mit einem näher rückenden EU-Ölembargo sei letzteres einmal mehr Ausdruck der geopolitischen Lage in Osteuropa.