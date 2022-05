Pfeiffer Vacuum Q1 Revenue, EBIT Better Than Expected; Guidance Unchanged

(PLX AI) – Pfeiffer Vacuum Q1 revenue EUR 216 million vs. estimate EUR 208 million.Q1 EBIT EUR 31.3 million vs. estimate EUR 27 millionQ1 EBIT margin 14.5%Q1 orders EUR 286.2 millionOutlook unchangedCEO says demand for our products and services …

