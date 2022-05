NEW YORK (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Pfizer hat dank seines Covid-Impfstoffes und der Corona-Pille Paxlovid einen glanzvollen Jahresstart hingelegt. Umsatz und Ergebnis sprangen noch stärker an als ohnehin von Analysten erwartet. Allein aus der gemeinsam mit der deutschen Biotechfirma Biontech vermarkteten mRNA-Impfung Comirnaty erlöste der Arzneimittelriese mehr als 13 Milliarden US-Dollar, wie Pfizer am Dienstag in New York mitteilte. Konzernweit erhöhte sich der Umsatz im ersten Jahresviertel im Vergleich zum Vorjahr um fast 80 Prozent auf nahezu 25,7 Milliarden Dollar (24,4 Mrd Euro).

Auch der Verkauf der Corona-Pille Paxlovid, die einen schweren Verlauf der Krankheit verhindern soll, kommt inzwischen in Fahrt. Das Mittel hatte im vergangenen Dezember eine Notfallzulassung in den USA erhalten und ist inzwischen etwa auch in Europa auf dem Markt. Nachdem Pfizer mit der Pille im Schlussquartal noch einen zweistelligen Millionenumsatz erwirtschaftet hatte, spülte das Paxlovid im vergangenen Jahresviertel bereits eineinhalb Milliarden Dollar in die Kassen.