(PLX AI) – Norden Q1 revenue USD 1,088 million vs. estimate USD 818 million.Q1 EBITDA USD 211 million vs. estimate USD 156 millionQ1 EBIT USD 131.5 million vs. estimate USD 63 millionExpects a full-year result between USD 270-350 million

Norden Q1 Earnings Crush Expectations Across the Board

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer