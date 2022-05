Die Inflation steigt in Deutschland und im Euroraum in den letzten Monaten unaufhaltsam an. Eine Folge des Krieges in der Ukraine und der Boomerang der Politik des billigen Geldes in den letzten Jahren. Den Anstieg der Verbraucherpreise konnte jeder in den letzten Wochen selbst spüren, spätestens an der Zapfsäule. Volkswirte gehen davon aus, dass dies erst der erste Teil der steigenden Preise in den kommenden Monaten ist. Die zweite Welle der Inflation folgt meist einige Monate auf die ersten, teils sprunghaften, Preisanstiege z.B. durch neu abgeschlossene Lieferverträge für Strom und Gas. Auch Mieter werden dies mit der nächsten Nebenkostenabrechnung und /oder Anpassung der Miete massiv zu spüren bekommen. Ferner gibt es in Deutschland eine Vielzahl von Indexmietverträgen, die es erlauben die Miete jährlich um das aktuelle Inflationsniveau zu erhöhen. Es droht für viele ein böses Erwachen.

Gerade die Industrie ächzt aktuell unter den steigenden Preisen. Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im März 2022 um 30,9 Prozent höher als im März 2021. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, war dies der höchste Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949. Im Februar 2022 hatte die Veränderungsrate bei plus 25,9 Prozent und im Januar bei plus 5,0 Prozent gelegen. Gegenüber dem Vormonat Februar stiegen die gewerblichen Erzeugerpreise im März 2022 um 4,9 Prozent. Die aktuellen Daten spiegeln bereits erste Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine wider, sagen die Statistiker in ihrer Analyse. Die Entwicklung deutet darauf hin, dass sich Landwirte, Handel und Verbraucher in den kommenden Monaten auf anhaltend hohe Preissteigerungen einstellen müssen. Hauptverantwortlich für den Anstieg der gewerblichen Erzeugerpreise im Vorjahresvergleich ist weiterhin die Preisentwicklung bei Energie.