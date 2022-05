(PLX AI) – Bayer Q1 core EPS EUR 3.53.Q1 net income EUR 3,291 millionQ1 EBIT EUR 4,212 million vs. estimate EUR 3,700 millionQ1 revenue EUR 14,639 million vs. estimate EUR 13,800 millionQ1 adjusted EBITDA EUR 5,251 million vs. estimate EUR 4,650 …

Bayer Q1 Earnings Much Better Than Expected; Outlook Confirmed

