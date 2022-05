Ask 1,32

Ausgelöst durch die Zinswende findet ein Paradigmen-Wechsel an den Börsen statt. Raus aus hochbewerteten Wachstums- und Technologie-Aktien – rein in konjunkturresistente „Langweiler“-Titel mit solidem Geschäftsmodell und verlässlichen Dividenden. Ein weiterer Vorteil dieser konservativen Papiere – die Kursschwankungen sind hier um einiges moderater. Anleger, die ruhig schlafen und dennoch attraktive Renditen erzielen möchten, legen sich nun genau solche Aktien ins Depot.

Die Luft wird rauer an den Börsen. Nicht erst seit Putins Krieg gegen die Ukraine nehmen die Kursschwankungen an den Märkten gewaltig zu. Marktbeherrschendes Thema ist derzeit vor allem die hohe Inflation und der Umgang der Notenbanken mit ihr. In den USA hat die Zinswende bereits begonnen, in Europa dürfte die EZB spätestens im Sommer nachziehen.

