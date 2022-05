Wirtschaft Exporte in Nicht-EU-Staaten gestiegen

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im April 2022 sind die Exporte aus Deutschland in die Staaten außerhalb der Europäischen Union (Drittstaaten) gegenüber März 2022 kalender- und saisonbereinigt um 4,1 Prozent gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse am Freitagmorgen mit.



Demnach wurden im April 2022 kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 56,2 Milliarden Euro exportiert. Nicht kalender- und saisonbereinigt wurden nach vorläufigen Ergebnissen im April 2022 Waren im Wert von 53,4 Milliarden Euro in Drittstaaten exportiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat April 2021 stiegen die Exporte um 8,4 Prozent.