Die runde Marke von 14.000 Punkten ist weiterhin der Mittelpunkt des Handels. Gab es zum Mittwoch noch eine starke Eröffnung über 14.000 Punkten, fiel der Index direkt nach der Eröffnung wieder darunter. Ein erster Trade mit Ziel dieser Marke noch einmal fand im Livestream wie folgt statt:

20220525 DAXtrade1

Die Marke war dann jedoch erst einmal zu stark für ein größeres Reversal. Der Index fand sehr schnell den Weg zu den Tiefs des Vortages, die mit dem Schlusskurs um 13.920 auch den Gap-Bereich skizzierten. Dort fand der zweite Trade statt. Ich stelle Dir das Video gern am Donnerstagabend auf YouTube.

Auf die Erholung hin fand ich den Einstieg dann im Trend noch einmal zur Short-Seite hin ausgerichtet:

20220525 DAXtrade2

Mit 13.871 Punkten tauchte der DAX wenig später tiefer in eine alte Kurslücke aus der Vorwoche ein und zeigte erst dort wieder ein interessantes Level für Anleger. Mittagszeit und kein Trading, aber eine sanfte Erholung ließen den DAX ab dort wieder anziehen.

Das am Morgen gemeldete BIP aus Deutschland war übrigens positiv. Trotz Ukraine-Krieg und der Pandemielage in China stieg es im ersten Quartal um 0,2 Prozent zum Vorquartal an.

Ein neuer Schwung kam dann erst wieder zum Start des US-Marktes auf. Dort begaben sich US-Anleger wieder in Kauflaune und sorgten im Vorfeld des FOMC Protokolls für einen kleinen Kaufrausch. Davon bekam unser DAX auch ein wenig mit und erreichte die 14.000er-Region wieder und schloss auch knapp darüber:

20220525 DAX Boerse Frankfurt

Im Chartbild war gestern somit die 14.000 und auch der Gap-Bereich um 13.920 relevant:

20220525 Xetra-DAX Wochenmitte

Rund 180 Punkte zwischen dem Hoch und dem Tief waren ein normales Level in der Volatilität und damit letztlich auch kein Anhaltspunkt für einen Ausbruch aus dem Dreieck:

20220525 Xetra-DAX mittelfristig

Wie starten wir in den Donnerstag?

Heute sind die Börsen ganz regulär geöffnet, auch wenn Du vielleicht am Feiertag andere Pläne hast. Da dies einige Menschen ebenso handhaben, dürfte das Handelsvolumen in Deutschland zumindest etwas geringer werden. Ob es "langweilig" wird, möchte ich nicht orakeln. Aber aus der Vorbörse heraus ist zumindest heute kein großes Gap sichtbar. Wir notieren auch im Endloskontrakt weiter in einem Dreieck:

20220526 DAX Endloskontrakt mittelfristig

Ganz kurzfristig würde ich die Hochs von gestern Abend als Bereich um 14.100 die parallel noch den Rest vom GAP zu Dienstag bilden, als Widerstandslevel und möglichen Trigger einer Long-Bewegung sehen und auf der Unterseite wieder den 14.000er-Bereich als wichtig erachten:

20220526 DAX Vorboerse

Erste Voraussetzungen für den Trading-Tag, falls Du heute am Markt aktiv sein wirst.

Termine am Donnerstag

Der Livetradingroom wird ggf. ab 10.00 Uhr kurz von Marcus Klebe eröffnet. Ich werde nicht mit am Start sein. Folge diesem Link zur Anmeldung:

Dabei gehen wir in diesem Format täglich auf Aktien ein, die mit Quartalszahlen für Volatilität sorgen. Gestern kam nachbörslich die Nvidia beispielsweise.

Eine Auswahl der Aktien von heute vorbörslich, welche Quartalszahlen melden, siehst Du hier:

20220525 Earnings after

Aus dem Wirtschaftskalender sind vor allem 14.30 Uhr das US-BIP und die persönlichen Konsumausgaben der Amerikaner spannend. Sie werden parallel zu dne wöchentlichen Erstanträgen auf US-Arbeitslosenunterstützung gemeldet.

Die genannten Eckdaten sind hier mit allen Daten im Detail benannt:

20220526 Wirtschaftsdaten

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart gleich viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den anderen Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

