Auf Platz vier folgt der Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap. Der jüngsten Erholungsrallye zum Trotz: Nicht wenige Anleger wollen sich womöglich gegen einen erneuten Kursrutsch absichern und greifen zum DAX Short Produkt. Neu dabei im Ranking: der Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C auf Platz 18, der ComStage MSCI World TRN UCITS ETF I auf Platz 19 und als Schlusslicht der iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc). Hier die Top 20 der am meisten gehandelten ETFs beim Smartbroker der letzten Handelswoche:

Wie schon in der vergangenen Woche bleibt der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) Spitzenreiter. War der iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) zuvor noch auf Platz 15, steht er nun auf Platz zwei.

Welche ETFs wurden am häufigsten beim Smartbroker in der vergangenen Börsenwoche gehandelten? Die Top 20.

Smartbroker-Ranking Most Actives: Fallende Kurse? Dieser Short-DAX-ETF steht gerade hoch im Kurs

