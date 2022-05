Sibanye-Stillwater erhält Mitteilung von Appian Capital zur Einleitung eines Gerichtsverfahrens

Johannesburg, 30. Mai 2022: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ...) bestätigt, dass das Unternehmen am 27. Mai 2022 ein Forderungsformular und Angaben zur Klage (die Klage) von BM Brazil 1 Fundo De Investimento EM Participacoes Multistrategia, BM Brazil 2 Fundo De Investimento EM Participacoes Multistrategia und ANRH Cooperatief U.A, Tochtergesellschaften von Appian Capital Advisory LLP (Appian), erhalten hat. Mit der Klage wird ein Gerichtsverfahren vor dem High Court of England and Wales (Handelsgericht) gegen den Konzern eingeleitet, nachdem die mit Appian geschlossenen Aktienkaufverträge (SPAs, Share Purchase Agreements) für den Erwerb der Minen Santa Rita und Serrote in Brasilien gekündigt worden waren. Sibanye-Stillwater hatte die SPAs am 24. Januar 2022 gekündigt, nachdem ein geotechnisches Ereignis in Santa Rita aufgetreten war, das nach Ansicht von Sibanye-Stillwater wesentliche und nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse, die Liegenschaften, die Assets, die Verbindlichkeiten oder die Betriebsabläufe von Santa Rita hatte und voraussichtlich haben wird.