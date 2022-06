In der Sparte Consumer Healthcare des Pharma-Riesen finden sich unter anderem beliebte Alltagsmarken wie Dr. Best Zahnpasta oder Voltaren Schmerzgel. Der Geschäftsbereich war 2019 in einem Deal mit dem US-Konzern Pfizer zu einem Joint Venture zusammengelegt worden.

Anfang des Jahres hatte der Konsumgüter-Konzern Unilever ein 60-Milliarden-Euro-Angebot für das Konsumgütergeschäft auf den Tisch gelegt – doch die Briten lehnten das Angebot als zu niedrig ab. Nun also soll das Geschäft unter dem Namen Haleon an die Börse gebracht werden. GSK hält bislang 68 Prozent an dem Joint Venture und möchte 80 Prozent dieser Beteiligung am Kapitalmarkt veräußern.