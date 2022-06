Es ist vorgesehen, die Entwicklung zusätzlicher, einheimischer Anreicherung und andere Schritte, die nötig sind, um Uran zu Kernbrennstoff zu machen, zu beschleunigen, hieß es weiter. Zudem solle ein staatlicher Käufer geschaffen werden, der direkt angereichertes Uran erwerben würde und zwar auch solches, das in neuen, fortgeschrittenen Reaktoren, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, verwendet werden könnte.

Allerdings wird es für die Vereinigten Staaten schwierig sein, eine einheimische Uranindustrie schnell ans Laufen zu bringen. Schließlich gibt es in den USA nur noch eine kommerzielle Anreicherungseinrichtung in New Mexico, die einem britisch-deutsch-niederländischen Konsortium gehört.

Dennoch legten bei Bekanntwerden dieser Pläne Uran-ETFs und Uranfirmen wie Cameco (WKN 882017), Global Atomic (WKN A2JAQL) oder Blue Sky Uranium (WKN A12GAR) stark zu.

Die jetzt bekannt gewordenen Pläne kommen zu einer Zeit, da die US-Regierung von Präsident Joe Biden darüber nachdenkt, Sanktionen auf Importe angereicherten Urans aus Russland zu verhängen – als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Material aus Russland macht Berichten zufolge 16,5% des 2020 in die USA eingeführten, angereicherten Urans aus sowie 23% des angereicherten Urans, das für kommerzielle Nuklearreaktoren in den USA verwendet wird.

Einen offiziellen Kommentar aus dem Energieministerium gibt es noch nicht, allerdings hatte Energieministerin Jennifer Granholm die Abhängigkeit der USA von russischen Importen bereits als „Verwundbarkeit“ der nationalen und wirtschaftlichen Sicherheit bezeichnet.

Welche Urangesellschaften tatsächlich von einer solcher Entwicklung profitieren werden, bleibt abzuwarten. Allerdings lenkt die Berichterstattung noch einmal mehr Aufmerksamkeit auf einen Sektor, der bereits im Fokus vieler Anleger steht.

Bei der von Goldinvest.de beobachteten Searchlight Resources (TSXV SCLT / FRA 2CC2) in Saskatechwan dürfte sich in naher Zukunft entscheiden, ob der Explorer tatsächlich als Uran-Aktie entdeckt wird. Die luftgestützten Messungen auf dem Kulyk Lake-Projekt von Searchlight deuteten das Potenzial dafür bereits an. Mehr oder weniger per Zufall hat das Unternehmen im vergangenen Spätsommer dort eine 2 Kilometer lange und 500 Meter breite, hochgradige Uran-Anomalie gemessen. Witterungsbedingt kann Searchlight erst demnächst seine Geologen vor Ort schicken, um die Daten durch Channel-Samples und schlussendlich durch Bohrungen zu verifizieren. Das Potenzial für eine massive Uranentdeckung an der Oberfläche ist gegeben – nur 65 Kilometer von einer der größten Uranmühlen der Welt entfernt. Für Aktionäre von Searchlight beginnt in Bälde eine extrem spannende Phase. Sie hoffen natürlich auf eine Entdeckung à la Nexgen oder Fission.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Searchlight Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Searchlight Resources nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.