> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen schlossen am Donnerstag nach dem Zinsentscheid der EZB deutlich schwächer. Die EZB hatte gestern für Juli die erste Zinserhöhung seit elf Jahren angekündigt. Außerdem wurden das Auslaufen der Anleihekäufe zum 1. Juli und ein weiterer Zinsschritt für September angekündigt. Damit dominierten an der Wall Street wieder Zins- und Wachstumssorgen. Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 1,94 % bei 32.272 Punkten, während der S&P 500 sogar um 2,38 % auf 4.017 Punkte sank. Der Nasdaq 100 gab um 2,78 % auf 12.269 Punkte nach. Bei den Einzelwerten stand Alibaba im Fokus. Da sich die Hoffnungen auf einen baldigen Börsengang der Finanztochter Ant-Group nicht bestätigten, gab der Technologietitel gestern um über 8 % nach, nachdem er am Vortag noch deutlich zugelegt hatte. In Deutschland gab es gute Nachrichten von Bayer: Der Konzern konnte einen Glyphosat-Prozess im US Bundesstaat Kansas für sich entscheiden. Ein Geschworenengericht stimmte dem Kläger nicht zu, der Glyphosat für seine Krebserkrankung verantwortlich machte. Die Bayer-Aktie tendierte heute im frühen Handel rund 0,4 % schwächer. Der Dax stand heute Morgen noch unter Eindruck der von der EZB angekündigten Zinswende und eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,61 % bei 14.110 Punkten. Unsere weiteren Meldungen: